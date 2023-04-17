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Минфин: дисконт российской нефти Urals к Brent сократился до минимума с декабря и составил 36,5%

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Dmitry Lovetsky/AP

Дисконт российской нефти марки Urals к североморской Brent снизился до минимума с ноября — декабря 2022 года и составил 36,5%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные подсчеты на основе статистических данных Министерства финансов (Минфина).

«Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля 2023 года составила $51,15 за баррель, или $373,4 за тонну. Это означает, что дисконт Urals продолжил снижаться с рекордных уровней и составил чуть менее 36,5% к Brent (средняя цена североморской марки за этот период — $80,4 за баррель)», — говорится в материале.

Для сравнения, с 15 декабря по 14 января разница между биржевой стоимостью баррелей Urals и Brent составляла 43%. Ниже текущего значения показатель находился в последний раз в период с середины ноября по середину декабря 2022 года — тогда спред достигал около 32%, заключается в статье.

17 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Profinance.ru сообщила, что к середине апреля 2023 года рублевая биржевая стоимость барреля российской нефти Urals вышла на комфортные уровни. Этот показатель впервые за восемь месяцев поднялся выше 5 тыс. рублей и 14-го числа достиг отметки 5047 руб.

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