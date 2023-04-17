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ATI.SU: Казахстан и Турция стали основными направлениями импорта автотранспортом

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Казахстан и Турция стали ключевыми направлениями импорта автотранспортом на фоне ослабления транспортного трафика с европейскими странами из-за международных санкций. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные биржи грузоперевозок ATI.SU.

«Казахстан и Турция стали основными направлениями импорта автотранспортом. Основными направлениями стали Казахстан, из которого в ряде категорий объем ввоза вырос в 13 раз, Киргизия, Турция, Белоруссия и Китай. Чувствительная потеря автомобильных транспортных потоков в сообщении со странами ЕС уже отчасти или полностью, в зависимости от направления, компенсирована грузооборотом со странами СНГ и дружественными странами», — говорится в материале.

По итогам первого квартала текущего года грузоперевозки внутри России выросли на 35% год к году. При этом спрос на доставку грузов из других стран увеличился на 40%. Ключевыми направлениями стали Казахстан (трехкратный рост) и Киргизия (двукратный). Следом по наращиванию грузооборотов оказалась Армения (+79%), Белоруссия (+65%), Турция (+63%) и Узбекистан (+59%), заключается в статье.

14 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо «Союзцемента» сообщила, что российские производители цемента столкнулись с ограничениями на перевоз грузов этой весной. Главной причиной стали ограничения на движение по региональным дорогам в связи с необходимостью просушки дорог после таяния снега.

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