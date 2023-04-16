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G7 увеличит финансирование мер в области климата

G7 нарастят финансирование мер в области климата до $100 млрд ежегодно

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Pool Reuters

Министры по климату, энергетике и окружающей среде стран «Большой семерки» снова заявили о своем намерении достичь цели финансирования мер по борьбе с изменениями климата в размере $100 млрд ежегодно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы подтверждаем свою приверженность цели развитых стран по привлечению общего финансирования мер по борьбе с изменениями климата в размере $100 млрд ежегодно до 2025 года», — указывается в заявлении G7, принятом после рабочей встречи в японском Саппоро.

По словам участников «Большой семерки», такая сумма позволит покрыть инвестиционную разницу, необходимую для сдерживания повышения средней температуры на отметке в 1,5°C и защиты от изменения климата.

В документе отмечается, что G7 желают работать с другими развитыми странами для полного достижения этой цели в 2023 году.

Ранее сообщалось, что министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран G7 во время встречи в Саппоро договорились к 2035 году снизить на 50% объем парниковых выбросов в автомобильной сфере.

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