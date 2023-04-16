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В Мосбирже рассказали о росте с начала 2023 года нетипичных ситуаций на торгах

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Специалисты Московской биржи в январе и феврале 2023 года выявили 8 попыток дестабилизации цен на акции. Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение директора департамента рынка акций торговой площадки Бориса Блохина.

По его словам, за весь 2022 год таких ситуаций было 13. «Причем если раньше такие случаи наблюдались в очень неликвидных бумагах и весь этот рост происходил на объемах в 10 — 30 млн руб., то в январе — феврале некоторые бумаги попадали в топ по объему торгов за день с объемом свыше миллиарда», — отметил Блохин.

Как отметил директор департамента рынка акций Мосбиржи, торговая площадка введет новые виды регулирования в ответ на эти скачки цен.

Ранее на этой неделе Блохин сообщал, что Мосбиржа планирует запустить новую платформу внебиржевой торговли акциями, на которой сделки не будут заключать напрямую между продавцом и покупателем.

Во второй половине марта американская биржа NASDAQ решила прекратить торговлю ценными бумагами нескольких российских компаний, в том числе Ozon, Qiwi, ЦИАН, HeadHunter.

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