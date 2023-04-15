ФРС США ожидает, что банковский кризис может привести к рецессии в 2023 году

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, считает, что последствия банковского кризиса, вероятно, приведут к рецессии в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, сотрудники финансового регулятора Соединенных Штатов выступили на заседании с докладом, в котором утверждается о потенциальных последствиях банкротства американского банка Silicon Valley Bank (SVB) и других потрясений в экономическом секторе, которые произошли в марте 2023 года.

Заместитель по надзору председателя ФРС Майкл Барр утверждает, что банковский сектор в текущий момент «надежен и устойчив». Экономисты системы считают, что экономика в дальнейшем будет испытывать серьезные трудности. По их прогнозам ожидается умеренная рецессия, которая может начаться в дальнейшем в 2023 году, а также дальнейшее восстановление в течение последующих двух лет.

Ранее профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил, что американская банковская система столкнулась с серьезным вызовом и движется к коллапсу.