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Госдолг Италии вырос в феврале до исторического максимума в €2,772 трлн

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Depositphotos

Размер государственного долга Италии в феврале 2023 года вырос еще на €21,6 млрд и достиг нового максимума — €2,772 трлн. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка страны на своем сайте.

Предыдущий антирекорд случился в июне 2022 года, когда суверенная задолженность впервые превысила €2,77 трлн.

Миланская газета Corriere della Sera написала, что долг страны растет «без тормозов». «В 2022 году в Италии было произведено товаров и услуг на сумму €1,909 трлн в текущих ценах. Отсюда соотношение между долгом и ВВП в 145%, что как глыба давит на перспективы развития и экономическую политику страны», — написало издание.

Во второй половине марта пресс-служба Банка России сообщила, что внешний долг страны сократился до минимальных значений за 15 лет, с первого квартала 2007 года, составив $380,5 млрд.

В первой половине февраля специалист по трудовому праву и праву государственного управления Адам Милл выразил мнение, согласно которому растущий размер государственного долга США, который превысил критическую отметку в $31,5 трлн, в обозримом будущем может привести к полному краху федерального бюджета страны.

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