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Аналитик Лашко: обмен квартир на квартиры — разумный вариант для тех, кто хочет сэкономить

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Pexels

Обмен квартир на квартиры является приемлемым вариантом для тех граждан, которые желают сэкономить денежные средства. Данный вид сделки с недвижимостью — более выгодный, чем продажа квартиры или покупка нового жилья, приводит слова руководителя ГК «Содействие» Алексея Лашко газета «Известия».

При обмене квартир на квартиры каждый из участников сделки получает в собственность объект недвижимости, соответствующий его потребностям и требованиям. При таком виде жилищных сделок владельцы квартир могут избежать дополнительных расходов, включая налоги, денежные комиссии и другие виды платежей, необходимые для совершения стандартной купли-продажи жилья, пояснил он.

«Основной плюс такой сделки заключается в том, что она может быть более выгодной, чем продажа квартиры и покупка нового жилья. Владельцы могут сохранить сумму, которую бы они потратили на поиск и приобретение нового жилья, а также избежать дополнительных расходов, таких как налоги, комиссии и другие виды платежей, связанных с продажей имущества», — заключил Лашко.

13 апреля газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Dolgov PRO сообщила, что по итогам первого квартала текущего года в Москве и Московской области значительно сократился спрос жителей на покупку квартир в новостройках. В столице этот показатель упал на 31% (в старых границах города) и на 52% (в новых) соответственно, а в Подмосковье — просел на 47%.

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