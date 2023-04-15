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Глава Минфина сообщил о планах ведомства выйти на сбалансированный бюджет в 2025 году

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министерство финансов России сохранило план по выходу на сбалансированный бюджет в 2025 году. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, написало агентство «Прайм».

«В среднесрочной перспективе, по мере адаптации экономики, запланирована постепенная нормализация бюджетной политики с выходом к 2025 году на первичный баланс бюджета», — сказал министр.

2022 год Силуанов назвал временем сложного адаптационного периода для финансовой системы государства. В настоящее время, по его словам, удалось достичь стабилизации.

В соответствии с законом о федеральном бюджете на три года, в 2023 году расходы должны составить 29 трлн руб., доходы — 26,13 трлн руб. В 2024 году казна должна пополниться на 27,24 трлн руб., траты составят 29,24 трлн руб. В 2025 году 27,98 трлн руб. придутся на доходы, 29, 24 трлн руб. — на доходы. Все три года бюджет окажется дефицитным.

Накануне Силуанов сообщил, что Минфин России в этом году намерен занять 3,5 трлн руб., а 1 трлн руб. планируется погасить.

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