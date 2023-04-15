Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сотрудники Wildberries пишут коллективный иск к маркетплейсу

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Организатор недавно созданного профсоюза сотрудников маркетплейса, представитель Союза профсоюзов России (СПР) Артур Вартанян в беседе с «Ведомостями» объявил, что сотрудники интернет-магазина Wildberries из разных регионов России готовят коллективный иск к маркетплейсу.

По информации Вартаняна, исковое требование заключается в переквалификации договоров гражданско-правового характера в трудовые.

Он добавил, что иск могут направить в суд на следующей неделе.

В марте в связи с введенной руководством Wildberries системы штрафов прошла волна массовых забастовок сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Десятки частных отделений выдачи магазина перестали работать по всей России. В ситуацию пришлось вмешаться властям и пригласить конфликтующие стороны на встречу в Госдуму.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях