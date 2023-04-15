Сотрудники Wildberries пишут коллективный иск к маркетплейсу

Организатор недавно созданного профсоюза сотрудников маркетплейса, представитель Союза профсоюзов России (СПР) Артур Вартанян в беседе с «Ведомостями» объявил, что сотрудники интернет-магазина Wildberries из разных регионов России готовят коллективный иск к маркетплейсу.

По информации Вартаняна, исковое требование заключается в переквалификации договоров гражданско-правового характера в трудовые.

Он добавил, что иск могут направить в суд на следующей неделе.

В марте в связи с введенной руководством Wildberries системы штрафов прошла волна массовых забастовок сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Десятки частных отделений выдачи магазина перестали работать по всей России. В ситуацию пришлось вмешаться властям и пригласить конфликтующие стороны на встречу в Госдуму.