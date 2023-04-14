Силуанов: для иностранных компаний будет введен налог в 10% на продажу бизнеса в РФ

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что для иностранных компаний будет введен налог на продажу бизнеса в России в размере 10% от суммы сделки. Об этом он сообщил в интервью на телеканале «Россия 24».

«Приняли решение о том, что это будет еще и 10% налог на выход иностранцев из России. То есть мы создаем условия для того, чтобы наоборот компании с иностранным участием продолжали здесь работать, чтобы выход был не выгоден для иностранного бизнеса», — сказал он.

При этом он отметил, что все стимулирующие меры ведения бизнеса в России будут продолжены, в том числе для иностранных компаний.

«Поэтому если принято решение уходить, но да, это будет выход связан с определенными издержками, в том числе и этот вот налог на выход 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в России», — заявил он.

30 марта стало известно, что австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) планирует продать «дочку» в России или вывести из периметра группы. Об этом заявил глава RBI Йоханн Штробль. Группу RBI на территории России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании. Ранее в Raiffeisen Bank сообщали, что после требований Европейского центрального банка (ЕЦБ) покинуть российский рынок ищут варианты для будущего своей дочерней организации.