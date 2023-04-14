Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в России в 2023 году до 5,3%

По итогам текущего года в Министерстве экономического развития (Минэкономразвития) ожидают, что уровень инфляции в России будет находиться на уровне 5,3%. Прогноз был улучшен с сентябрьской оценки в 5,5%, приводит слова главы ведомства Максима Решетникова агентство «Прайм».

По состоянию на 10 апреля темпы роста инфляции в России в годовом выражении замедлились до 3,15%. Для сравнения, в начале текущего месяца этот показатель находился на уровне 3,29%. В то же время по итогам прошлого года потребительские цены в России выросли на 11,9%, уточняется в заметке.

«По итогам этого года она будет на уровне 5,3%. За счет чего? Не будет индексации тарифов. В прошлом году собрали хороший урожай, и уже получаем позитивные оценки от Минсельхоза на этот год», — пояснил Решетников в ходе выступления на совместном заседании коллегий Министерства финансов (Минфина) и Минэкономразвития.

11 апреля президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране впервые за долгое время оказалась ниже целевого ориентира Центробанка в 4%. По состоянию на 3 апреля инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца этот показатель, как ожидается, составит менее 3%.