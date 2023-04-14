Крупнейший производитель текстиля в Китае планирует расширить производство в России

Крупнейший производитель текстиля в Китае Dasheng Group планирует расширить производство в России, чтобы продавать свою продукцию без посредников, сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральный директор компании Ци Инбинь.

«Мы очень заинтересованы в российском рынке. Коммерческое взаимодействие — важная часть делового сотрудничества между Россией и Китаем. Рассчитываем, что в будущем, в рамках консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, наша компания расширит свои деловые каналы и начнет осуществлять прямые поставки своей продукции в Россию», — заявил Ци.

По его словам, Dasheng Group готова закупать российское сырье для производства продукции в том числе для российского рынка без посредников.

Ранее правительство расширило границы ТОР «Забайкалье» для работы двух промышленных предприятий.

Это позволит организовать производство по вторичной переработке золотосодержащих руд и модернизировать завод по производству железобетонных изделий.