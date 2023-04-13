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Россияне приобрели более 8 тысяч квартир в Грузии с января 2022 года

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«Газета.Ru»

С начала 2022 года россияне приобрели более 8 тыс. квартир в Грузии. Об этом сообщает Business Media Georgia.

По данным издания, 20% недвижимости, проданной в Грузии в 2022 году, купили иностранные граждане. 10,6 тыс. иностранцев приобрели 15 тыс. квартир. Из них 6062 квартиры были куплены гражданами России, в том числе лицами с двойным гражданством. 1892 квартиры купили граждане Израиля, 1321 квартиру — уроженцы Украины.

Информация о приобретенной иностранцами недвижимости была запрошена председателем Республиканской партии Грузии Хатуной Самнидзе в минюсте страны.

В первом квартале 2023 года на иностранных граждан приходилось 5159 сделок по продаже недвижимости, 2187 квартир приобрели россияне.

Также в издании сообщили, что в первом квартале в страну прибыли 256 787 российских туристов. Всего за первые месяцы 2023 года страну посетили 845 332 туриста.

Ранее в Национальном банке Грузии сообщили о росте переводов из России в 11 раз в 2022 году.

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