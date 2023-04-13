Мутко: выдача семейной ипотеки в России выросла на 70% в 2022 году

Пресс-служба ДОМ.РФ Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко: «Программа строительства арендного жилья на Дальнем Востоке должна помочь решить проблемы его доступности, а также сохранения и привлечения квалифицированных кадров»

Выдача семейной ипотеки в РФ по результатам прошлого года увеличилась на 70%, заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Это произошло благодаря расширению программы на семьи с двумя детьми. Об этом написал ТАСС.

«В… 2022 году в связи с тем, что по вашему поручению мы распространили семейную ипотеку (на семьи с двумя несовершеннолетними детьми — прим. ТАСС), 70% рост семейной ипотеки. Она уже догоняет льготную ипотеку — 160 тыс. [кредитов] было выдано», — сообщил Мутко.

23 марта 2023 года пресс-служба ДОМ.РФ сообщила, что семейной ипотекой до 6% с момента ее запуска в январе 2018 года воспользовались уже более 500 тысяч российских семей. Чаще всего «Семейную ипотеку» оформляют в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Тюменской области.

Сегодня на долю «Семейной ипотеки» в выдачах по льготным программам приходится уже более 48% по количеству кредитов и 47% по сумме (в 2022 году – 35% и 36% соответственно). Банки предлагают более низкие ставки по программе, чем официально установленный предельный уровень — до 6%. Средневзвешенная ставка по программе топ-15 ипотечных банков составила 5,59%.

По поручению президента РФ «Семейная ипотека» продлена до 1 июля 2024 года, а также распространена на семьи, в которых воспитывается как минимум двое детей до 18 лет (ранее в программе могли участвовать только семьи с детьми, родившимися после 2018 года). По оценке ДОМ.РФ, изменение условий принесет дополнительно порядка 30 тыс. кредитов в год. В 2023 году программой смогут воспользоваться около 165 тыс. семей.