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МИД РФ: в водах Турции ждут проверки 28 судов, перевозящих более 1 млн тонн продовольствия

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Yoruk Isik/Reuters

В водах Турции в настоящее время ждут проверки 28 судов, перевозящих более 1 млн тонн продовольствия, заявили в пресс-службе МИД РФ.

«В территориальных водах Турции проверки ожидают 28 судов, перевозящих более 1 млн тонн продовольствия», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве уточнили, что сотрудники ООН в координационном центре отказались составлять график инспекционного плана. Таким образом они пытаются поддержать требования Украины по регистрации судов в зерновой сделке.

Ранее в МИД РФ говорили, что без решения системных проблем о продлении зерновой сделки говорить не приходится.

По мнению российских дипломатов, зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран.

До этого официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик сообщал, что ООН обсуждает возобновление работы банков России в системе SWIFT.

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