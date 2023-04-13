Премьер Шмыгаль: Киев получит $115 млрд долгосрочной поддержки от международных партнеров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что международные партнеры предоставят Киеву $115 млрд долгосрочной поддержки на восстановление. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал…, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется», — заявил украинский премьер.

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По словам Шмыгаля, в 2023 году на проекты быстрого восстановления необходимо $14 миллиардов. В Киеве намерены привлечь все необходимые средства летом 2023 года, чтобы выполнить все задачи в пяти приоритетных отраслях восстановления.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк объявил грант на восстановление энергетики Украины на $200 млн.

30 ноября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Украины потребуется более $1 трлн.