РБК: швейцарские банки пригрозили закрытием счетов тех россиян, которые платят налоги в РФ

Некоторые банки Швейцарии начали следить за движением денежных средств на счетах российских клиентов. Кредитные организации анонсировали закрытие счетов тем клиентам, которые платят налоги непосредственно в бюджет РФ, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Предупреждения о возможном закрытии счетов стали поступать около месяца назад. Клиентам звонили сотрудники банка и призывали отказаться от управления российскими компаниями и уплаты налогов в российский бюджет. При этом каких-либо официальных действий со стороны швейцарских банков пока не последовало, пояснил управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов.

«В наше юридическое бюро обратилось около десяти человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивающих налоги, то банку придется закрыть их счет», — заявил он.

При этом другой источник признался, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов в швейцарских банках. Третий собеседник допустил, что подобные угрозы в адрес российских клиентов могли распространять сотрудники крупнейшей кредитной организации страны — UBS.

20 марта швейцарский банк UBS разослал своим российским клиентам письма, в которых потребовал предоставить документы, подтверждающие их местонахождение, и предупредил о возможной блокировке их счетов. При этом счета россиян могут заблокировать с 6 мая, если они не предоставят копии паспорта страны проживания или вида на жительство в Швейцарии к 5 мая 2023 года.