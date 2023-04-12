США ввели санкции против 120 физических и юридических лиц из более 20 стран за связи с РФ

Госдепартамент и Минфин США ввели санкции против 120 физических и юридических лиц из более чем 20 стран за связи с РФ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американского министерства.

В частности, новые ограничения затронули вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» и компанию «Мегафон».

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Госдеп ввел санкции против «Юнармии» и «Крымпатриотцентра», так как они «поддерживают усилия России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины путем милитаризации и идеологической обработки школьников».

Кроме россиян в санкционный список попали граждане Венгрии, Кипра, Италии, Австрии и других, а также компании, зарегистрированные в ОАЭ, Узбекистане, Турции, Китае и др.

Санкции подразумевают ограничения на экспорт и другие операции со структурами и лицами, оказавшимися в перечне.

Несколькими днями ранее Блинкен заявил, что Вашингтон ввел санкции в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии, обвинив их в «значительной коррупции».