Глава МИД Венгрии заявил о продлении договора с «Газпромом» об отсрочке платежей за газ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о продлении договора с российской государственной энергетической компанией «Газпром», согласно которому Венгрия имеет право на получение отсрочки по платежам за газ в случае резкого роста цен. Речь об этом зашла между вице-премьером Александром Новаком и главой венгерского МИД в ходе переговоров в Москве, написало агентство РИА Новости.

«Было решено оставить в силе ряд договоров, по которым в случае резкого роста цен (на газ), для Венгрии сохраняется возможность отсрочки платежа», — сказал Сийярто.

Венгерская энергетическая компания MVM 13 октября 2022 года заключила договор с российским «Газпромэкспортом» об отсрочке оплаты за поставки газа из-за резких колебаний стоимости в зимний период.

Ранее 11 апреля Сийярто заявил о продлении договора с «Газпромом» о возможных поставках газа в Венгрию сверх объемов долгосрочных контрактов.

До этого в тот же день председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал «редким официальным гостем из Европы» главу МИД Венгрии Петера Сийярто, который приехал в Москву.