МВФ улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 0,7% и ухудшил ожидания роста в 2024 году до 1,3%. Это следует из доклада организации, опубликованного на ее сайте.

Согласно приведенным в документе значениям, прогноз роста ВВП РФ был пересмотрен на 0,4 процентного пункта, а также снижен на 0,8 процентного пункта в 2024 году по сравнению с оценкой на январь.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз динамики ВВП России на 2023 год с -3,3% до -0,2%. Отмечается, что изменение прогноза было связано с превзошедшими прежние прогнозы показателями 2022 года и меньшее, чем ожидалось, сокращение производства нефти и нефтепродуктов в стране. Предыдущий прогноз был сделан в январе 2023 года. В октябре 2022 года прогноз предполагал снижение ВВП РФ в 2023 году на 3,6%.