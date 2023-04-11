Сийярто: Венгрия будет напрямую оплачивать транзит российской нефти через Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о подписании договоренности, согласно которой транзит российской нефти через территорию Украины будет напрямую оплачивать венгерская компания MOL. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для сохранения поставок и транзита через Украину компания MOL будет рассчитываться за транзит напрямую с украинским оператором трубопроводной сети», — заявил Сийярто.

По словам дипломата, украинские власти увеличили сборы за перекачку российской нефти, связав это с возросшими рисками на фоне вооруженного конфликта.

Ранее Сийярто заявил о продлении договора с «Газпромом» о поставах газа сверх контрактов.

16 января сообщалось, что поставки российской нефти по трубопроводу в ЕС выросли на 7% в 2022 году. При этом танкерные поставки нефти в ЕС были запрещены 3 декабря 2022 года. Мера вступила в силу 5 февраля 2023 года.