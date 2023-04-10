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РБК: «Аэрофлот» впервые в истории отправил свой самолет на ремонт в Иран

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Аэрофлот

На фоне санкций, введенных Западом против России, компания «Аэрофлот» впервые в истории отправила свой самолет на ремонт в Иран, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

По информации источников, близких к перевозчику, 5 апреля на техобслуживание в первую очередь стоек шасси в Тегеран отправился широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300, его обслужат специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air.

Представитель «Аэрофлота» отметил, что эта организация имеет необходимую материальную базу, сертификаты и опыт для высококачественного обслуживания лайнеров.

Ранее для техобслуживания своего парка «Аэрофлот» использовал других провайдеров, в частности гонконгскую HAECO, с которой российская авиакомпания подписала долгосрочное соглашение летом 2021 года. Однако ситуацию изменили международные санкции, веденные ЕС в феврале прошлого года. Ограничения затронули в том числе запрет на продажу воздушных судов и запчастей российским авиакомпаниям, а также оказание услуг России по страхованию и техническому обслуживанию в авиаотрасли.

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