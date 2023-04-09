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«Газпром» подает газ через Украину на ГИС «Суджа» в объеме 36,8 млн кубометров

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Anton Vaganov/Reuters

«Газпром» подает газ через Украину в объеме 36,8 млн кубометров на 9 апреля через «Суджу», на ГИС «Сохрановка» заявка отклонена, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

С конца мая прошлого года поставки газа из России через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 млн кубометров в сутки. Однако с 4 января 2023 года показатель снизился до 24,4 млн кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что «Газпром» возобновил прокачку топлива по трубопроводной системе «Сила Сибири» после проведения профилактических работ, начатых неделю назад. Теперь китайские потребители смогут получать природный газ из РФ в прежнем порядке, сообщается в Telegram-канале монополиста.

Профилактические работы на участках трубопроводной системы «Сила Сибири» начались 28 марта текущего года. Прокачку газа возобновили в плановом порядке, уточнили в «Газпроме».

«Сила Сибири» была запущена в конце 2019 года, максимальная мощность трубопроводной системы составляет 38 млрд кубометров.

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