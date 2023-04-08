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Опрос: более половины россиян не оформляли налоговый вычет

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Более половины россиян – 54% — никогда не оформляли налоговый вычет при том, что в целом 65% граждан знают о такой возможности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Сравни».

Респонденты назвали причины отказа от налогового вычета. Среди них – сложность оформления документов, долгий срок ожидания получения денег, неофициальные источники дохода и отсутствие нужного пакета документов для получения вычета.

Как следует из опроса, 23% россиян несколько раз оформляли налоговый вычет, а 11% респондентов делают это ежегодно. Около 10% россиян собираются вернуть часть денег.

Опрос был проведен в начале апреля 2023 года среди 1200 респондентов из всех регионов России.

21 февраля президент России Владимир Путин предложил увеличить размер налогового вычета на обучение и лечение. В апреле в Госдуму был внесен соответствующий законопроект. В соответствии с ним, макимальный размер налогового вычета по расходам на обучение могут увеличить с 50 до 110 тыс. руб., а предельный размер вычета по расходам на лечение, в том числе, покупку лекарств, — себе и членам семьи — с 120 до 150 тыс. руб.

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