«Известия»: россияне стали массово закупать товары ушедших из РФ брендов через посредников

Россияне стали активно закупать товары ушедших из России брендов через посредников-байеров. Об этом написала газета «Известия со ссылкой на представителей digital-компаний, которые агрегируют объявления о подобных услугах.

В «Авито» газете рассказали, что в первом квартале 2023 года объявлений от байеров было всего несколько сотен, а сейчас – более 13 тыс. Сервис фиксирует и увеличение спроса россиян на закупку товаров ушедших из России компаний. В «Авито» уточнили, что в январе-марте 2023 года на «Авито» были размещены десятки тысяч запросов на работу байеров по сравнению с примерно 1 тыс. годом ранее. На YouDo в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го спрос на услуги байеров вырос на 17%, сказал газете представитель платформы.

«Помимо IKEA при посредничестве байеров закупаются такие бренды, как Zara, Massimo Dutti, H&M, Uniqlo, Nike и другие», — следует из статьи.

В YouDo уточнили, что за услуги байеров россияне готовы платить 5-25 тыс. рублей.

Гендиректор школы селлеров «Меркатус» Лео Шевченко отметил, что, несмотря на параллельный импорт, полностью поставить весь ассортимент ушедших брендов невозможно.

Эксперты, опрошенные газетой, назвали и минусы подобного способа покупок товаров ушедших из России компаний – долгое ожидание поставки и возможность столкнуться с мошенниками и потерять деньги.