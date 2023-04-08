Валютные сбережения россиян в феврале достигли исторического максимума в $227,8 млрд

Валютные накопления россиян в феврале достигли нового исторического максимума, увеличившись на 0,6% — до $227,8. Об этом сообщает РИА Новости на основе данных Банка России.

Согласно подсчету агентству, основной рост обеспечили валютные средства граждан за рубежом, которые за февраль выросли на 3,1% или на $2 млрд в денежном выражении (до $67,8 млрд). Темпы роста, отмечает агентство, держатся на таком уровне второй месяц подряд и являются минимальными с мая 2022 года.

Помимо этого, рекорд побил объем наличной иностранной валюты «на руках» граждан России. Он вырос на 0,9%, или на $981 млн (до $107,1 млрд).

При этом валютные счета граждан в российских банках продолжили снижаться в этом месяце — на 3,1%, или $1,7 млрд (до $53 млрд).

Ранее в Центробанке сообщали, что ограничение на снятие наличной валюты в России не могут быть сняты, потому что она не поступает в страну.