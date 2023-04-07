Минфин оценил дефицит бюджета России в январе — марте в 2,4 трлн рублей

Министерство финансов РФ предварительно оценило дефицит госбюджета в первом квартале 2023 года в 2,4 трлн руб., следует из отчета, опубликованного на сайте министерства.

Предварительный объем расходов бюджета в январе-марте составил 8,077 трлн руб., этот показатель превысил данные первого квартала прошлого года на 34%, указано в сообщении.

В Минфине также указали, что предварительный объем доходов федерального бюджета за этот же период 2023 года составил 5,677 трлн руб., что меньше прошлогодних поступлений в эти же месяцы на 21%. Минфин уточнил, что снижение показателей связано с сокращением нефтегазовых доходов.

Также в министерстве отметили, что динамика поступления ненефтегазовых доходов и финансирования расходов демонстрирует постепенную нормализацию исполнения федерального бюджета в течение первого квартала текущего года и в целом соответствует параметрам закона о бюджете.

В феврале Минфин сообщил о рекордном дефиците федерального бюджета в январе — 1,76 трлн руб. Ведомство объяснило увеличение показателя ускоренным возмещением НДС и резким ростом расходов вследствие ускоренного заключения контрактов.