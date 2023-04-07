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Postimees: число краж в магазинах Эстонии резко выросло на фоне кризиса в экономике страны

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Ints Kalnins/Reuters

В Эстонии число краж в магазинах в период с января по март 2023 года подскочило на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такая ситуация произошла из-за резкого ухудшения экономического положения населения. Об этом сообщает Postimees, ссылаясь на данные охранного предприятия Viking Security.

В охранном предприятии отметили, что происходящее говорит о трудностях, с которыми люди сталкиваются, чтобы свести концы с концами, и о растущем черном рынке.

По словам участников охранного рынка, в этом году бум краж, который обычно фиксировался на Рождество, не закончился. То есть масштабные попытки краж предпринимались и с января по март. При этом похитители чаще всего пытались вынести из магазина предметы повседневного обихода, такие как носки, жилеты, колготки или подгузники.

В публикации указали, что у населения стали заканчиваться сбережения. Такая ситуация спровоцировала людей покупать и искать более дешевые товары. В свою очередь, активизировался черный рынок и профессиональные воры, которые пытаются вынести из магазинов все больше товаров повседневного спроса, чтобы перепродать их по более низкой цене. Поэтому, с учетом того, что у людей закончились сбережения, число краж в магазинах снижаться не будет.

12 марта Postimees сообщал, что в Эстонии в магазинах одной сети цены растут быстрее, чем в Финляндии. При этом в Хельсинки люди зарабатывают в два раза больше, чем в Таллинне.

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