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Новый пакет экспортных санкций Японии в отношении России вступил в силу

Япония запретила поставки авиационных товаров, измерительных приборов и игрушек в Россию

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Shutterstock

Новый пакет санкций Японии в отношении России вступил в силу. Об этом сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Новые меры были одобрены 31 марта. Большая группа санкций затрагивает авиацию. Ограничительные меры предполагают запрет на экспорт в Россию воздушных шаров, планеров, безмоторных летательных аппаратов и их компонентов, парашютов, беспилотников и их компонентов, тормозных систем для самолетов и тренажеров для летчиков.

Также запрещены поставки в Россию всех детских игрушек с колесами, моделей для сборки, головоломок и паззлов.

Запрещена поставка в Россию проката из железа и стали. Также санкции были распространены на поставки в Россию приборов для измерения давления, гидрометров, а также других измерительных приборов. Запрещена поставка фотоаппаратов для подводной и аэрофотосъемки и гольф-каров.

Ранее сообщалось, что Япония на два года продлила санкции против КНДР.

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