Молдавия сэкономила $420 млн в 2022 году благодаря контракту с «Газпромом»

Молдавия смогла сэкономить свыше $420 млн на поставках газа по итогам 2022 года благодаря контракту с российской компанией «Газпром». Об этом заявил председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в интервью телеканалу N4.

«Только за 2022 год этот контракт позволил нашим потребителям сэкономить примерно $420 млн, если сравнивать цены на рынке. Очевидно, что заключенный в 2021 году контракт принес выгоду», — отметил Чебан.

4 апреля глава местного Министерства энергетики (Минэнерго) Виктор Парликов заявил, что Молдавия до сих пор не оплатила услуги международных компаний, которые уже полгода проводят аудит исторической задолженности республики перед энергетическим холдингом «Газпром». Речь идет о необходимости оплаты услуг норвежской компании Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co.

До этого Чебан заявил, что стоимость поставок природного газа из России в Молдавию снизится с $1011 до $673 за тыс. кубометров в апреле текущего года. Таким образом, показатель сократится в полтора раза.

Ранее Чебан призвал граждан республики оплатить долги за поставки природного газа, образовавшиеся в зимний отопительный период. По его завершении совокупный долг населения и предприятий по выплатам за газ составил почти $23 млн.