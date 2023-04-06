Австралия лишила Binance лицензии на торговлю деривативами

Компанию Oztures Trading, которая работает на территории Австралии под брендом Binance Australia Derivatives, лишили лицензии на предоставление финансовых услуг, связанных с деривативам (инструмент, стоимость которой зависит от базового актива). Такое решение приняла Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), сообщается на сайте организации.

С 14 апреля 2023 года клиенты местного подразделения криптовалютной биржи Binance не смогут наращивать и открывать новые позиции по деривативам. Все сделки с этими инструментами должны закрыть до 21 апреля.

В ASIC заявили, что регулятор проводит целенаправленную проверку биржи Binance в Австралии, включая классификацию ее розничных и оптовых клиентов. О каких-либо нарушениях со стороны биржи в комиссии не сообщили.

27 марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в суд к Binance с обвинением в нарушении законов страны. Как отметили в ASIC, за Binance пристально следят и регуляторы Великобритании, Японии, Италии, Сингапура, Нидерландов, Канады, Таиланда.

Во второй половине марта в Банке России сообщили, что российские домохозяйства, в распоряжении которых есть вложения в криптовалюте, в среднем имеют 17,5 тыс. руб. в этом виде активов.