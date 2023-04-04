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Путин: экспорт сельхозпродукции из РФ вырос в разы за последнее время

Президент России Владимир Путин во время визита на завод «Тулажелдормаш» заявил, что экспорт российской сельскохозяйственной продукции вырос в разы в последнее время. Об этом сообщает РИА Новости.

«Экспорт вырос в разы. А импорт, как раз наоборот, сократился», — заявил Путин.

Он отметил, что Россия в настоящее время борется за рынки сбыта.

По его словам, сельское хозяйство в России сегодня представляет собой не «советские колхозы», а высокотехнологичную отрасль.

4 апреля президент России Владимир Путин в ходе поездки в Тулу посетил завод по производству тяжелой путевой техники и оборудования для железных дорог «Тулажелдормаш».

Ранее Bloomberg сообщило, что российские зерновые экспортеры получат дополнительную долю внутреннего аграрного рынка РФ после ухода крупнейших западных зернотрейдеров, включая американскую компанию Cargill и канадскую Viterra. По данным агентства, освободившиеся ниши займут местные компании.

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