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Глава Нацбанка Украины Пышный: Киев получил первый транш от МВФ в размере $2,7 млрд

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Yuri Gripas/Reuters

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что Киев получил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2,7 млрд в рамках новой программы финансирования. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы расширенного финансирования. Это 2 млрд специальных прав заимствования, что равняется примерно $2,7 млрд», — написал Пышный.

31 марта исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине $15,6 млрд в рамках кредитной программы на 4 года.

Отмечается, что данный кредит является крупнейшим для Украины после начала специальной военной операции России и первым крупным пакетом финансирования, одобренным МВФ для страны, которая находится в активном конфликте.

Ранее Reuters писало, что Международный валютный фонд на рабочем уровне достиг договоренностей с Украиной по возможной кредитной программе на сумму в $15,6 млрд на четыре года.

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