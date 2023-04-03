ЕЦБ: стабильность экономики мира под угрозой из-за фондов коммерческой недвижимости

Инвестирующие в коммерческую недвижимость фонды являются угрозой для стабильности мировой экономики. Об этом заявили аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ).

За последние десять лет стоимость чистых активов инвестиционных фондов недвижимости выросла более чем втрое и достигла отметки в €1,1 млрд. Из-за того, что активы таких инвесторов неликвидны, им не удастся вывести деньги в сжатые сроки. Это может спровоцировать крах ряда финансовых организаций, как это произошло с Silicon Valley Bank, Silvergate Bank и Signature.

В публикации отметили, что усиленная взаимосвязь инвестиционных фондов с рынками, которая только растет, может пошатнуть стабильность всей финансовой системы в мире, если они рухнут.

По данным аналитиков ЕЦБ, рынок коммерческой недвижимости пострадал во время пандемии коронавируса, так как многие сотрудники ушли на «удаленку». Теперь же рост процентных ставок и общая неопределенность в экономике усиливают возможные риски для отрасли.

18 марта член совета управляющих ЕЦБ Пьер Вунш в интервью бельгийской газете L'Echo заявил, что резкое падение стоимости акций второго крупнейшего банка Швейцарии — Credit Suisse — не приведет к образованию нового банковского кризиса на финансовом рынке Европы. Для других кредитных организаций региона в настоящее время нет «рисков заражения».