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Энергетик Белогорьев заявил, что новое сокращение ОПЕК+ должно остановить снижение цен на нефть

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Reuters

Дополнительное сокращение добычи нефти ОПЕК+ направлено на остановку падения мировых цен. Об этом РИА Новости заявил директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

«Полагаю, основная задача такого решения – переломить негативную ценовую динамику на рынке нефти. Цены падают, начиная с лета 2022 года», — отметил Белогорьев.

По его словам, зимой падение цен остановилось. Однако в марте оно снова продолжилось, и баррель нефти достиг отметки в $78,4, что стало самым низким среднемесячным значением с декабря 2021 года.

Он добавил, что на решение ОПЕК+ также могла повлиять переоценка в сторону роста поставок нефтепродуктов из России. Несмотря на санкции, ожидаемого сокращения не произошло. Кроме того, ситуация с поставками из России выглядит значительно лучше прогнозов. Поэтому, на фоне последних событий, основные мировые агентства перенесли с третьего на четвертый квартал свои оценки перехода мирового рынка нефти в состояние устойчивого дефицита.

Ранее в понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия изменила ситуацию на мировом энергетическом рынке с помощью решения о сокращении суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Благодаря же аналогичным мерам со стороны других участников ОПЕК+, включая Россию, цены на сырье североморской марки Brent могут приблизиться к отметке $100 за баррель в обозримом будущем.

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