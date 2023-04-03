Долги России на розничном энергорынке поднялись на 32,4 млрд рублей в 2022 году

Объем задолженности на розничном рынке электроэнергии (РРЭ) в России поднялся на 32,4 млрд рублей в 2022 году, достигнув отметки в 321,9 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на полученный аналитический комментарий АКРА.

«За прошлый год прирост задолженности на РРЭ составил 32,4 млрд руб., тогда как за 2021 и 2020 годы он был на уровне 2,4 и 24,1 млрд руб. соответственно. В целом рост задолженности на РРЭ был обусловлен ухудшением платежной дисциплины практически по всем категориям потребителей», — отметили в публикации.

По данным агентства, энергосбытовые компании увеличивают свои долги, так как на них также ложатся долги потребителей. Все это может спровоцировать банкротство из-за невыполнения обязательств по оплате на оптовом рынке.

В АКРА добавили, что увеличение потребления электроэнергии в России в этом году может составить от -1,5% до 0% по сравнению с показателем прошлого года. Все это может быть следствием отложенного влияния антироссийских санкций.

В конце декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные подсчеты и источники писала, что объемы выработки электроэнергии в европейской части России и на Урале с лета снизились на 1,2% год к году, а в энергосистеме Северо-Западного федерального округа — более чем на 3%. Основной причиной спада стала приостановка поставок энергии из страны в государства Евросоюза (ЕС).