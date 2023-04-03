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Производитель водки Kweichow Moutai стал самым дорогим китайским брендом в 2022 году

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Chan Long Hei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупнейший в Китае производитель алкогольных напитков, который специализируется на разливе и продаже «китайской водки», Kweichow Moutai в пятый раз стал лидером рейтинга самых дорогих китайских брендов по версии делового издания Hurun (китайский аналог Forbes).

Рейтинг состоит из 300 позиций. Стоимость бренда оценили в более 1 трлн юаней (около $154,5 млрд). В тройку лидеров также вошли Wuliangye (водка) и Chunghwa (табак) со стоимостью $37,3 млрд и $34,3 млрд соответственно.

«Доверие китайских потребителей к частным брендам, очевидно, укрепилось за последние несколько лет. Около 62% компаний в рейтинге — бренды из частного сектора. Год назад их было 61%, 39% — 10 лет назад», — сказал председателя правления Hurun Руперт Хоогеверф.

Во второй половине января российский финансовый конгломерат «Сбербанк» занял 163-е место в рейтинге самых дорогих брендов планеты Brand Finance Global 500 по итогам 2022 года.

В конце февраля российская поисковая система «Яндекс» возглавила рейтинг самых дорогих компаний рунета в 2023 году по версии журнала Forbes.

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