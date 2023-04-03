В Госдуму внесен законопроект об увеличении суммы ущерба по экономическим преступлениям

В Госдуму был внесен законопроект об индексации размеров крупного и особо крупного ущерба по экономическим составам преступлений, об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Инициаторами выступили депутаты фракции «Новые люди».

В пояснительной записке отмечается, что необходимость уточнения размера ущерба от преступной деятельности продиктована ростом инфляции в стране.

«Так, в 2019 году инфляция в Российской Федерации составила 3%, в 2020 году — 4,9%, в 2021 году — 8,4%, а в 2022 году, по прогнозам Банка России, инфляция достигнет беспрецедентного уровня и составит 18 — 23%», — пишут авторы.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроект о повышении престижа профессии и статуса педагога, в котором среди прочего будет предложен механизм предоставления учителям путевок в санатории, которые будут оплачены из госбюджета.

До этого первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что законопроекты об инвестиционных счетах нового типа (ИИС-III) будут внесены в Госдуму в апреле.