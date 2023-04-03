Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуму внесен законопроект об увеличении суммы ущерба по экономическим преступлениям

close
100%
Depositphotos

В Госдуму был внесен законопроект об индексации размеров крупного и особо крупного ущерба по экономическим составам преступлений, об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Инициаторами выступили депутаты фракции «Новые люди».

В пояснительной записке отмечается, что необходимость уточнения размера ущерба от преступной деятельности продиктована ростом инфляции в стране.

«Так, в 2019 году инфляция в Российской Федерации составила 3%, в 2020 году — 4,9%, в 2021 году — 8,4%, а в 2022 году, по прогнозам Банка России, инфляция достигнет беспрецедентного уровня и составит 18 — 23%», — пишут авторы.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроект о повышении престижа профессии и статуса педагога, в котором среди прочего будет предложен механизм предоставления учителям путевок в санатории, которые будут оплачены из госбюджета.

До этого первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что законопроекты об инвестиционных счетах нового типа (ИИС-III) будут внесены в Госдуму в апреле.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях