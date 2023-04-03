Эстонская Eesti Gaas собралась занять большую часть рынка газа Латвии

Эстонский энергетический концерн Eesti Gaas собрался начать работу на латвийском рынке газа и занять большую его часть. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«В Эстонии природным газом пользуются 100 тысяч домохозяйств, а в Латвии — около 400 тысяч. Латвийским предприятиям мы продаем газ уже пять лет, а теперь хотим принять участие в открывающемся внутреннем рынке», — отметили в публикации.

В пресс-релизе добавили, что эстонская компания может предложить для потребителей в Латвии более выгодную цену и надежное снабжение, так как покупает топливо напрямую у западных организаций.

В документе указали, что 70% продаж компании приходится на рынки Запада. Причем этот показатель постоянно увеличивается. Благодаря этому Eesti Gaas смогла вырасти в крупнейшую в балтийско-финском регионе энергокомпанию.

2 апреля Eesti Gaas решила снизить цену на газ для потребителей в рамках гибкого пакета на 17,9% с мая 2023 года, до €0,69 за 1 кубометр. При этом ранее компания уже снижала стоимость газа для домохозяйств в декабре 2022 года. Тогда снижение составило 40%. В феврале 2023 года произошло еще одно снижение, практически в два раза, до €0,84.