Будапешт не намерен отказываться от контрактов с «Газпромом»

Будапешт не намерен отказываться от долгосрочных контрактов с российской компанией «Газпромом». Об этом с уверенностью заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Соответствующей информацией дипломат поделился 3 апреля, в понедельник. Государство не будет отказываться от надежных партнеров и источников энергии по политическим причинам, убежденно подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Так он сказал на бизнес-форуме торговой палаты США в Будапеште.

«Для нас первое в нашей работе — обеспечить безопасность снабжения страны энергией. Наши долгосрочные контракты хорошо работают, мы не готовы и не будем отказываться от них», — цитирует Сийярто ФАН.