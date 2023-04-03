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Будапешт не намерен отказываться от контрактов с «Газпромом»

Будапешт не намерен отказываться от долгосрочных контрактов с российской компанией «Газпромом». Об этом с уверенностью заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Соответствующей информацией дипломат поделился 3 апреля, в понедельник. Государство не будет отказываться от надежных партнеров и источников энергии по политическим причинам, убежденно подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Так он сказал на бизнес-форуме торговой палаты США в Будапеште.

«Для нас первое в нашей работе — обеспечить безопасность снабжения страны энергией. Наши долгосрочные контракты хорошо работают, мы не готовы и не будем отказываться от них», — цитирует Сийярто ФАН.

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