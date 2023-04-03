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Interia: жителям Польши перечислили способы заработка на рецессии

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Global Look Press

Несмотря на то, что Польша смогла избежать технической рецессии, страна же находится в состоянии упадка уже длительное время. Поэтому, чтобы пережить ее с наименьшими потерями, необходимо выполнить ряд определенных действий. Об этом пишет Interia.

Достаточно обратить внимание на крупные, стабильные компании, курс которых упал в результате оттока капитала с торговой площадки, а не из-за проблем данного предприятия. Покупка акций в момент падения, вызванный рецессией, дает надежду на быстрый рост, когда экономические показатели начнут возвращаться в нужное русло, отметили в публикации.

По данным издания, для проведения подобных операций нужны знания, самообладание и интуиция, так как это достаточно рискованное действие. Кроме того, при покупке акций всегда есть вероятность потери части или даже всего капитала.

По мнению авторов статьи, можно попытаться предугадать, акции каких компаний будут расти после падения, чтобы извлечь максимальную выгоду из ситуации. Например, подобная ситуация складывалась с логистикой и электронной коммерцией во время пандемии коронавируса. А после начала спецоперации на Украине котировки ряда оборонных компаний резко выросли.

22 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал оказать Польше финансовую поддержку. Об этом японский премьер заявил во время встречи с польским премьером Матеушем Моравецким в Варшаве, куда он прибыл сразу после необъявленной поездки в Киев. Кисида отметил, что стороны согласились расширяться двухсторонние связи в безопасности, экономике и других областях.

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