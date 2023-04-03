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Bloomberg сообщил, что власти Китая предупредили банки об усилении проверок

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Tian Dingyu/Global Look Press

Китайские власти оповестили руководителей шести крупнейших кредитных организаций, что масштабную проверку сектора еще не закончили, и предупредили об усилении контроля. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.

Уточняется, что предупреждение сделали представители Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования (CBIRC) и Центральной комиссии по проверке дисциплины (CCDI).

Проверки проводят из-за расследования в отношении Лю Лянге, теперь уже бывшего председателя правления и партийного секретаря Bank of China. 31 марта стало известно, что его подозревают «в серьезных нарушениях дисциплины и законов». Детали раскрывать не стали.

В первой половине марта агентство Bloomberg на основе анализа котировок ценных бумаг 166 кредитных организаций по всему миру сделало вывод, согласно которому после краха американского инвестиционного банка Silicon Valley Bank и швейцарского Credit Suisse лучшие биржевые результаты на глобальном фондовом рынке демонстрируют акции китайских кредитных организаций. Речь идет в том числе о Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank.

На прошлой неделе агентство Bloomberg написало, что Китай составил конкуренцию США в борьбе за право кредитования стран-должников.

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