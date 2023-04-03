GT: глобальная распродажа долларов в мире началась благодаря антироссийским санкциям

Многие страны стали избавляться от американских долларов, так как увидели, что введенные против России санкции заблокировали ее долларовые активы за рубежом. Об этом пишет издание Global Times.

Господства американского доллара в мире начало разрушаться, так как многие страны стали избавляться от использования этой валюты и все чаще при расчетах стали использовать местные. Например, Индия, которую американские политики считают своим партнером, охладела к доллару. В Нью-Дели заявили, что появились планы по использованию рупий в торговых сделках с Малайзией.

В публикации отметили, что Китай также не отстает в этом вопросе, завершив первую сделку по покупке сжиженного природного газа (СПГ) у французской Total Energies за юани.

По мнению авторов статьи, дедолларизация только набирает обороты, так как США в течение последних десятилетий злоупотребляли своей валютой, что наносило вред экономикам других стран. Поэтому конфликт на Украине и ряд других геополитических потрясений лишь ускорили процесс отказа ряда стран от использования доллара в торговых операциях.

17 марта спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что кризис банковской системы Соединенных Штатов затронул тех, кто больше всего на американскую систему полагался. Он добавил, что государствам для предотвращения кризиса необходимо проводить дедолларизацию.