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WSJ: Япония покупает российскую нефть по ценам выше предельных $60 за баррель

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Япония нарушает принцип «потолка» цен на российскую нефть, установленного странами G7. Это стало возможным из-за получения от США соответствующего исключения для собственных компаний, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Действующий уровень предельных цен на закупку российской нефти составляет $60 за баррель. Однако японские компании получили возможность покупать сырье по стоимости, превышающей данную планку, уточняется в статье.

«Один из ближайших союзников Вашингтона в Азии теперь покупает нефть по ценам выше этого предела. Япония добилась согласия США на исключение, заявив, что оно необходимо ей для обеспечения доступа к российским энергоносителям <....> Закупки нефти, хотя и незначительные и санкционированные США, представляют собой разрыв в единстве возглавляемых Штатами усилий по установлению глобального предела в 60 долларов за баррель на закупки российской сырой нефти», — уточняется в материале.

При этом получение исключения свидетельствует о сохраняющейся зависимости Японии от поставок различных энергетических ресурсов из России. Речь идет в том числе об импорте нефти и газа, заключается в заметке.

31 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти Евросоюза (ЕС) пока не хотят менять действующий «потолок» цен на российскую нефть в $60 за баррель. Нынешний лимит «эффективно ограничивает доступ Кремля к нефтедолларам».

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