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Россияне сократили объем сбережений на долгосрочных вкладах до минимума за 10 лет

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Pexels

Объем сбережений россиян на депозитах сроком от одного года на счетах в кредитных организациях на 1 января 2023 года составил 7,92 трлн руб., что является минимумом за последние 10 лет, подсчитало интернет-издание РБК на основании данных Банка России.

В январе 2013 года остатки на аналогичных счетах оценивали в 8,39 трлн руб.

В 2022 году совокупный объем долгосрочных вкладов населения в российских банках сократился на 30,4%, или 3,45 трлн руб. В основном снижение произошло на валютных депозитах, вложения в которые сократись на 62,4%, до 1,18 трлн руб. Длинные вклады в рублях уменьшились почти на четверть (24,3%), до 6,74 трлн.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширит гарантии сохранности долгосрочных сбережений.

Накануне председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о социальных вкладах для малоимущих россиян в весеннюю сессию.

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