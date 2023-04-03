Главу Минфина Франции Ле Мэра высмеяли из-за снижения добычи нефти членами ОПЕК+

Французский политик Флориан Филиппо написал в Twitter, что решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти стало пощечиной для главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра.

Он указал, что Ле Мэр обещал обрушить российскую экономику, но получил «новую пощечину».

По словам политика, Россия и другие члены ОПЕК+ объявляют о снижении добычи нефти.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия добровольно снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая по конец текущего года.

Также 2 апреля вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средней добычи февраля до конца 2023 года.