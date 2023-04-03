Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитики заявили о достижении рекордных значений среднего лимита по кредиткам в России

«Скоринг бюро»: средний лимит по кредиткам в России достиг рекордных 92,03 тыс. рублей

close
100%
Depositphotos

Средний лимит по кредиткам в России в феврале вырос на 8,6% в годовом выражении и достиг рекордных 92,03 тыс. руб., сообщили РИА Новости в компании «Скоринг бюро».

По данным аналитиков, в феврале в России было выдано 1,4 млн кредитных карт, что на 9,7% меньше, чем годом ранее.

Одновременно сумма выдач в годовом выражении уменьшилась на 1,9% — до 129,4 млрд руб.

В итоге портфель кредитных карт по итогам февраля этого года достиг 1,8 трлн руб., что на 36,6% больше показателя на конец февраля минувшего года.

Накануне в «Скоринг бюро» сообщили, что доля заемщиков с двумя и более кредитами в России впервые превысила 50% в 2022 году.

Ранее экономист Игорь Лавровский объяснил, в каких случаях выгодно брать новый кредит для погашения старого.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях