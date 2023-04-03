Аналитики заявили о достижении рекордных значений среднего лимита по кредиткам в России

Средний лимит по кредиткам в России в феврале вырос на 8,6% в годовом выражении и достиг рекордных 92,03 тыс. руб., сообщили РИА Новости в компании «Скоринг бюро».

По данным аналитиков, в феврале в России было выдано 1,4 млн кредитных карт, что на 9,7% меньше, чем годом ранее.

Одновременно сумма выдач в годовом выражении уменьшилась на 1,9% — до 129,4 млрд руб.

В итоге портфель кредитных карт по итогам февраля этого года достиг 1,8 трлн руб., что на 36,6% больше показателя на конец февраля минувшего года.

Накануне в «Скоринг бюро» сообщили, что доля заемщиков с двумя и более кредитами в России впервые превысила 50% в 2022 году.

Ранее экономист Игорь Лавровский объяснил, в каких случаях выгодно брать новый кредит для погашения старого.