Еще три страны Персидского залива снизят добычу нефти до конца 2023 года

Кувейт, Оман и Ирак присоединились к решению о добровольном снижении добычи нефти до конца 2023 года. Об этом сообщает Reuters.

В Кувейте добыча с мая текущего года будет сокращена на 128 тыс. баррелей в сутки, в Омане — на 40 тыс. баррелей в сутки.

В марте 2023 года Ирак экспортировал свыше 3,295 млн баррелей нефти. Объявлено сокращение добычи нефти в стране на 211 тыс. баррелей в сутки, что будет означать снижение месячной добычи почти на 6,5 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что ОАЭ сократят добычу нефти на 144 тыс. баррелей в сутки до конца года. О планах по сокращению добычи нефти с мая также заявили в Казахстане.

О самых масштабных сокращениях объявили в России и Саудовской Аравии. Объем добровольных сокращений в каждой из стран составит 500 тыс. баррелей в сутки.