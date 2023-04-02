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«Известия»: рынок недвижимости в России перегрет, но перспектив краха или обвала цен нет

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Рынок недвижимости в России перегрет, однако перспектив его краха или значительного обвала цен на жилье нет. Так считают опрошенные газетой «Известия» эксперты.

В качестве примера в статье приводятся Москва и Казань. В столице в 2020-2022 годах средняя цена за квадратный метр жилья выросла с 185 до 270 тыс. рублей. За последние восемь месяцев показатель опустился всего на 5% до 252 тыс. рублей.

«Характерна ситуация в Татарстане, где цены на жилье взлетели с некоторым лагом в столице, но, пожалуй, еще более впечатляющим образом. В Казани квадратный метр в начале 2023 года подорожал на 56% по сравнению с аналогичным периодом», — следует из статьи.

Тенденция связана с тем, что количество вводимого или готовящегося к вводу жилья растет, а спрос – не увеличивается или даже снижается, говорится в статье. Например, в Москве на продажу выставлено на 40–50% квартир больше, чем годом ранее, а спрос на жилье сейчас меньше, чем в первом квартале 2023 года. В Казани количество проданных квартир упало на 35%. При этом из строящихся квартир (20 тыс.) не было реализовано 14 тыс., а на ближайшее время запланировано строительство около 37 тыс. объектов.

В то же время эксперты отметили, что перспектив краха или значительного обвала цен на рынке недвижимости в России ждать не стоит. Например, в «ЦИАН» указали на рост числа сделок на вторичном рынке в Москве. А в «Финаме» допустили, что «крупный спад цен столичной недвижимости маловероятен, поскольку, несмотря на слабый спрос и повышение ипотечных ставок, покупатель на рынке остается».

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