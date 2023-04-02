Власти Шри-Ланки заявили о желании закупать у РФ вагоны, локомотивы и запчасти к ним

Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана заявил, что власти страны хотели бы закупать в России вагоны, локомотивы и запчасти к ним. Его слова приводит РИА Новости.

«Железные дороги на Шри-Ланке одни из старейших в Азии, у нас проложено 1,5 тыс. километров железных дорог, работает 368 станций. Мы планирует развивать сотрудничество с Россией в этой сфере и надеемся на поддержку России в получении подвижных составов, двигателей и оборудования для железных дорог», — поделился министр.

Он добавил, что хотел бы обсудить также обучение специалистов из Шри-Ланки в России. Также власти страны заинтересованы в развитии производства запасных частей.

Ранее Гунавардана говорил, что страна могла бы закупать химические удобрения в России с расчетами в национальных валютах. По словам Гунавардана, цены на удобрения на Шри-Ланке сегодня более доступны для фермеров.